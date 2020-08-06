Казахстанцы рассказали, будут ли прививаться отечественной вакциной от коронавируса

Клинические испытания на 44 добровольцах должны начаться в сентябре

В конце июля Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК заявил об успешной регистрации двух вакцин в ВОЗ. Сейчас проводятся доклинические испытания. Согласно результатам, по всем параметрам, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Казахстана.

Редакция zakon.kz запустила в Telegram-канале опрос. Респондентам предлагалось ответить, будут ли они принимать казахстанскую вакцину после ее выхода на рынок.

Так, 12% согласились принять вакцину (2186 человек), 20% опрошенных также готовы принять вакцину, но только не отечественной разработки (3628 человек), 37% не вакцинируются вообще (6483) человека. Оставшиеся 31% воздержались от ответа.

Сообщается, что клинические испытания на 44 добровольцах должны начаться в сентябре. В середине октября планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. 26 июля пять разработчиков вакцины добровольно испытали ее на себе.

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