Взрыв произошел на АЗС в Есике

Сгорели две машины.

В городе Есике Алматинской области произошло ДТП на АЗС, приведшее к взрыву, передает zakon.kz.

6 августа в 10.15 в г. Есике Енбекшиказахского района Алматинской области на территории АГЗС "Алем Ойл" в результате наезда автомашины марки Land Cruiser Prado на газовую емкость (4 куб.м.) произошел разрыв емкости с последующим взрывом и возгоранием двух машин марки Hyundai Tucson и Land Cruiser Prado, а также сухой травы на площади 0,07 га (700 кв.м). Силами и средствами ДЧС Алматинской области пожар ликвидирован в 10.52 минут, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В результате происшествия с термическими ожогами был госпитализирован 72-летний водитель Land Cruiser Prado, который получил 90% ожогов тела 1 степени, состояние тяжелое. Еще один пострадавший - оператор заправочной станции, 1990 года рождения, получивший ушиб грудной клетки, после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

Находящиеся рядом многоэтажные и частные жилые дома не пострадали.

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