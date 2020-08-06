Врачи обеспокоены низкой выявляемостью COVID-19 в Казахстане

Бессимптомным носителем вируса может быть кто угодно.

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и общей иммунологии КазМУНО Раушан Тьесова-Бердалина выразила обеспокоенность, что не все люди, являющиеся бессимптомными носителями, попадают во внимание врачей, а также пояснила, почему такие пациентов нужно изолировать от других, передает zakon.kz.

На сегодняшний день система первичной медико-санитарной помощи, скажем так, не эффективна. Выявляемость и обращаемость населения составляет всего лишь 14%, соответственно, где-то 85% больных могут остаться за полем зрения медицины, -уверена профессор.

По ее словам, бессимптомным носителем вируса может быть кто угодно, и это можно понять только с помощью анализов. Но даже те, у кого выявлено бессимптомное носительство COVID-19, не всегда соблюдают меры по самоизоляции.

Носительство - самая опасная стадия заболевания. От 60% до 80% бывает носительство, легкое течение, но при этом организм инфицирован и он выделяет в воздух. Поэтому, все меры принимаемые правомочны и эффективны. Но если бы это было планомерно, наши люди, любя себя, проходили бы медосмотры, выявляли бы хронические заболевания дыхательных путей - тонзиллиты, бронхиты... Именно они (люди с такими хроническими болезнями - Прим.Авт) чаще всего являются носителями. У них возбудитель, из-за того, что иммунная система неадекватно работает, они и становятся бессимптомными разносчиками этой инфекции, - сказала врач.

Ношение масок, по мнению врача, может стать одним из ограничений для прекращения дальнейшей передачи болезни, в том числе от бессимптомных носителей COVID-19.

Альберт Ахметов

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