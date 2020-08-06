Наибольший месячный рост спроса на американскую валюту произошел в Алматинской области, а наименьший – в Нур-Султане.

Сколько долларов купили казахстанцы в июне, и в каких регионах наблюдался повышенный, или, наоборот, пониженный спрос на американскую валюту, подсчитал казахстанский экономист Олжас Тулеуов, основываясь на данных Нацбанка РК. Об этом он написал в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, обменные пункты Казахстана по итогам июня произвели нетто-продаж (продажи минус покупки) долларов США населению и бизнесу на сумму в 352 млн USD. Это на 34% больше значений за май, когда еще частично сохранялось сдерживающее влияние на розничный валютный рынок ситуации с режимом ЧП и жестким локдауном. Но вместе с тем, это также меньше на 65% показателя за аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, что в июне 2019 года на фоне паники на валютном рынке, возникшей вследствие разного рода провокаций со стороны некоторых блогеров и различных псевдоэкспертов, наблюдался один из самых пиковых за последние несколько лет розничных нетто-продаж американской валюты в размере в 1 млрд USD, – написал Олжас Тулеуов.

При этом, по словам экономиста, среднемесячный объем розничного нетто-спроса на доллары США в Казахстане с 2017 по 2020 годы составляет 370 млн USD. Следовательно, показатель за июнь оказался на 5% ниже данного уровня.

В региональном же срезе отличительным стало то, что наибольший месячный рост спроса на американскую валюту произошел в Алматинской области (+218% до 61 млн USD), где прежде подобной динамики не наблюдалось. Так, доля области в общестрановом объеме розничного нетто-спроса выросла сразу с 7% до 17%. В свою очередь, в городе Алматы, на долю которого пришлось 42% всего розничного нетто-спроса валюты в июне, объем продаж американской валюты за месяц вырос на 56%. При этом, в Нур-Султане анализируемый показатель в июне, наоборот, упал на значительные 67% или до 8,2 млн USD. Это стало одним из самых низких показателей нетто-продаж долларов США в столице за последний год, – подытожил Олжас Тулеуов.

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