Полицейские Семея усмирили пьяных женщин ремнем и наручниками

Одной придется выплатить крупный штраф.

В одном из продуктовых магазинов Семея произошло громкое задержание, сообщает zakon.kz.

По информации BaigeNews.kz, нарушителями порядка оказались две подвыпившие женщины.

Видео необычной спецоперации распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как страж порядка выталкивает из помещения посетительницу магазина, заключенную в наручники. На вторую наручников, видимо, не хватило, и его напарнику пришлось снять с себя ремень и скрутить руки лежащей на полу женщины.

Позже в городском департаменте полиции решили раскрыть подробности и рассказать, чем закончилась эта история.

3 августа на канал "102" поступило обращение, что возле магазина по адресу улица Чимкентская женщины кидаются на людей и оскорбляют их нецензурной бранью. По прибытии на место обращения участковых инспекторов полиции гражданки категорически отказались предъявить документы, удостоверяющие личность. При просьбе проследовать с сотрудниками полиции в участковый пункт оказали неповиновение, и полицейские при задержании были вынуждены использовать спецсредства (наручники). Установлено, что жительницы города Семей 1970 и 1972 годов рождения находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени, - сообщили в полиции.

В итоге дамы были привлечены к административной ответственности за появление в алкогольном опьянении в общественном месте.

Кроме того, специализированным административным судом города Семей за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа 48-летней гражданке определено наказание в виде трех суток административного ареста, 50-летней гражданке наложен административный штраф в размере 40 МРП, - рассказали полицейские.

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