Новый аким Павлодара поделился с горожанами личным номером WhatsApp

С помощью мессенджера горожане могут задать градоначальнику интересующие их вопросы напрямую.

Аким Павлодара Ержан Иманслям поделился с жителями города своим номером WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

Слышащее государство - это власть, оперативно реагирующая на проблемы и вопросы населения. За эти полторы недели я получил более сотни обращений через аккаунты в социальных сетях. Часть из них удалось решить сразу, некоторые требуют более тщательного рассмотрения, - написал аким.

Он также отметил, что на официальном сайте акимата Павлодара действует сервис «Онлайн-приемная», где горожане могут задать акиму напрямую интересующие. На этом же сервисе можно записаться на личный приём.

Для того, чтобы наш диалог был еще более продуктивным, с сегодняшнего дня я запускаю личный ватсап номер +7 778 598 4948, - отметил Ержан Иманслям.

Напомним, нового акима в Павлодаре назначили 27 июля.

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