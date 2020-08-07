Новый аким Павлодара поделился с горожанами личным номером WhatsApp
С помощью мессенджера горожане могут задать градоначальнику интересующие их вопросы напрямую.
Аким Павлодара Ержан Иманслям поделился с жителями города своим номером WhatsApp, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz
Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.
Слышащее государство - это власть, оперативно реагирующая на проблемы и вопросы населения. За эти полторы недели я получил более сотни обращений через аккаунты в социальных сетях. Часть из них удалось решить сразу, некоторые требуют более тщательного рассмотрения, - написал аким.
Он также отметил, что на официальном сайте акимата Павлодара действует сервис «Онлайн-приемная», где горожане могут задать акиму напрямую интересующие. На этом же сервисе можно записаться на личный приём.
Для того, чтобы наш диалог был еще более продуктивным, с сегодняшнего дня я запускаю личный ватсап номер +7 778 598 4948, - отметил Ержан Иманслям.
Напомним, нового акима в Павлодаре назначили 27 июля.
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????Құрметті павлодарлықтар! Халық үніне құлақ асатын мемлекет - бұл халықтың мәселелері мен сауалдарына жедел жауап беретін билік. ⠀ Осы бір жарым апта ішінде мен әлеуметтік желілердегі аккаунттар арқылы жүзден астам өтініш алдым. Олардың кейбіреулері бірден шешімін тапты, кейбірі мұқият қарауды талап етеді. ⠀ Павлодар қаласы әкімдігінің ресми сайтында «Онлайн-қабылдау» сервисі жұмыс істейді, онда Сіздер өзіңізді толғандырған сұрағыңызды маған тікелей қоя аласыздар. ⠀ Сол сервис арқылы менің жеке қабылдауыма жазыла аласыздар. Сілтеме сториске бекітілген. ⠀ Біздің диалог одан да нәтижелі болу үшін мен бүгіннен бастап жеке ватсап нөмірімді іске қосамын: +7 778 598 4948.
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