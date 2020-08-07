Развитие казахстанской науки: слово предоставляется экспертам

Эксперты уже к концу текущего года должны представить и защитить свое видение по решению поставленных им задач.

Конференция Корпоративного Фонда "Академия Елбасы" собрала более 200 ученых, экспертов, представителей Национальных научных советов, университетов, сообщает zakon.kz.

На встрече принял участие вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, который рассказал о последних нововведениях и приоритетных направлениях развития отечественной науки, среди которых в этом году появились два новых – научное исследование в области естественных наук и проведение исследований по вопросам образования и науки.

Инициаторами мозгового штурма стала команда молодых ученых-экспертов, участников программы отраслевых менеджеров по управлению изменениями.

Напомним, что программа "Подготовка отраслевых менеджеров по управлению изменениями" стартовала еще в ноябре прошлого года в рамках в рамках инициативы Первого президента "Ел Үмiтi". Инициатива реализуется фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы совместно с Правительством РК. Определены 45 критически важных задач в 11 отраслях экономики, для решения которых отобрано 200 профессионалов, объединенных в 35 команд.

Эксперты уже к концу текущего года должны представить и защитить свое видение по решению поставленных им задач.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что необходимо разработать Стратегию развития науки, пересмотреть концепцию ПЦФ (программно-целевого финансирования), расширить приоритеты Национальных научных советов, особенно по гуманитарным наукам.

Ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании Национального совета общественного доверия отметил, что к 2025 году объем финансирования науки должен быть доведен до 1% от ВВП. Вместе с тем, он подчеркнул, что "мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования, которые часто никто и не читает.

На конференции были затронуты вопросы по исключению коррупционных рисков. Для снижения уровня коррупции в науке предложено проводить тендеры не на понижение цены, как это принято сегодня, а на ее повышение.

Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая, производственная, техническая отдача от каждой научной работы. Программно-целевое финансирование должно распределяться исключительно на основе национальных научно-технических задач. Нужно направлять усилия и ресурсы на такие области, как медико-биологические исследования, агропромышленная наука, "зеленые" технологии, искусственный интеллект, энергоэффективность".

В ходе дискуссии прозвучало предложение поднять статус ученого и разделить уполномоченный орган на два - Министерство высшего образования и науки и Министерство просвещения. Мнения экспертов разделились, с одной стороны такой подход позволит принимать более эффективные решения, своевременно решать проблемы и стимулировать научно-исследовательскую работу. Эксперты отметили, что сфера дошкольного и школьного образования также требует принятия более действенных мер, способных повысить качество знаний. К слову подобная идея звучит от экспертного сообщества не в первый раз.

По итогам конференции были выработаны предложения по модернизации научно-технической сферы, в том числе по развитию инфраструктурной составляющей научных институтов. Все предложения и рекомендации будут официально оформлены и в ближайшее время направлены отраслевому министерству и проектному офису Правительству РК.

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