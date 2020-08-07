Звезды эстрады один за другим становятся волонтерами

Они не остались в стороне и помогают соотечественникам.

В Казахстане 2020 год объявлен Годом волонтера. Казахстанские артисты не остались в стороне и во время вынужденного перерыва в концертах и гастролях один за другим становятся волонтерами, передает zakon.kz.

Недавно известный певец, солист группы "МузАрт" Сакен Майгазиев совместно с шоуменом Русланом Искаковом угостили врачей тонной кумыса, тем самым отблагодарив их нелегкий труд тонну кумыса. И теперь Сакен объявил о более тесном участии в волонтерском движении.

Певец сообщил, что со своими коллегами готов помочь по хозяйству семьям, где не хватает мужских рук.

Иншаллах, мы умеем не только петь, но и можем справиться с любой тяжелой работой. Все-таки, мы росли в ауле. Главное не повредить позвоночник (улыбается) Даст Бог, в это воскресенье хочу помочь по хозяйству семьям, где не хватает сильных мужских рук. Прошло 8 месяцев, как объявили этот год Годом Волонтера. Внесли ли вы вклад в это важное для всего общества дело? Соблюдая все правила карантина. бесплатно будем выполнять тяжелую работу. Главное - от всей души помогать, - заявил Майгазиев.

Сын народной артистки Розы Рымбаевой Али Окапов признался, что свободное время, которое появилось из-за карантина, проводил с пользой не только для себя, но и для общества.

Сказать, что я бездельничаю, нельзя. Мы с мамой с начала карантина дали больше 7 онлайн-концертов, они были доступны бесплатно для всех казахстанцев. Мы также принимали участие в большом количестве челленджей, эстафет, просто социальной активности любого рода, вплоть до волонтерства. Я сам, честно признаюсь, волонтерил, - рассказал Али Окапов.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" и Общественное объединение "Менің Атамекенім" запустили республиканский благотворительный марафон #вирусдобра, целью которого является сбор средств, товаров, лекарств, а также необходимого оборудования для медицинских учреждений и нуждающихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Алматы в марафоне приняли участие известные медийные личности и спортсмены: профессиональный боксер Жанқош Тураров, певцы Нурлан Еспанов, Серик Ибрагимов, Бейбит Кушкалиев, Асет Карабалин, депутат Мажилиса Ирина Смирнова и известный вайнер Серик Тилеулесов.

Они помогли сформировать наборы с продуктами и средствами индивидуальной защиты, а также приняли участие в доставке их нуждающимся алматинцам. Наборы, в которые входят социально-значимые продукты питания, средства индивидуальной защиты, лекарства, были доставлены на дом нуждающимся семьям.

Подготовил Альберт Ахметов

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