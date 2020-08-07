Пять новых препаратов на 8,6 млрд тенге закупит Казахстан

Это противовоспалительные препараты Парацетамол и Ибупрофен, а также антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран.

Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев на пресс-конференции в СЦК сообщил о закупке пяти новых лекарств для лечения на дому. На эти цели будет затрачено 8,6 млрд тенге, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Искалиева, в перечень для амбулаторно лекарственного обеспечения (АЛО) включили пять новых лекарств.

Во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но требует медикаментозной поддержки. Минздрав РК одобрил включение в протокол диагностики и лечения КВИ пяти препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне, - сказал он.

Это противовоспалительные препараты Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран.

Сейчас завершаются процедуры закупа. Они закупаются на сумму 8,6 миллиарда тенге. Этого объема хватит на обеспечение 1 миллион пациент по прогнозам министерства здравоохранения, - уточнил глава СК-Фармация.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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