Деньги за фальшивые приемы врачей возвращены в трехкратном размере

Деньги будут возвращаться с медицинских центров, а не с врачей по отдельности.

Все деньги, отправленные из Фонда медицинского страхования за фальшивые посещения врачей, были возвращены в трехкратном размере. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов, передает корреспондент zakon.kz

Несколько дней назад в социальных сетях начали появляться жалобы на то, что в системе Damumed у граждан появились записи на прием к врачу, которых они не совершали и даже не планировали. В итоге было выявлено 13,5 тыс фальшивых записей на сумму более 75,5 млн тенге.

Благодаря активности наших граждан в соцсетях и такому общественному контролю мы можем обеспечивать, во-первых, прозрачность, а, во вторых, найти прорехи в этой системе и эти прорехи заделать таким образом, чтобы в будущем такие прецеденты не повторялись, - сказал Коджахметов.

Он также отметил, что Минздрав и ФОМС абсолютно заинтересованы в том, чтобы полностью искоренить такую ситуацию. Он призвал граждан обращаться по телефону 1406 или Qoldau 24/7, в случае если такие факты будут выявлены,

Вы уже знаете что 13,5 тыс. было за первое полугодие выявлено и все деньги, которые были из фонда перечислены по этим фальшивым заявкам, конечно же, вернулись. Причем вернулись в трехкратном размере. Поэтому вкладчики фонда пусть не переживают о сохранности своих средств, - заявил официальный представитель Минздрава РК.

Он отметил, что деньги будут возвращаться с медицинских центров, а не с врачей по отдельности. И добавил, что преступления такого характера могут негативно повлиять на здоровье человека.

Если пациенту приписывались такие приемы, и потом он действительно попал в больницу, его лечащий врач, все эти приемы увидит. В результате с учетом такой недостоверной информации методика лечения может быть изменена, что может повлиять на здоровье человек или даже может быть причинена опасность жизни, - заключил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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