Стоимость маски могут снизить до 60 тенге в Казахстане

Но стоить 15 тенге как раньше медицинская маска больше не будет.

На брифинге в СЦК вице-министр РК Людмила Бюрабекова рассказала, почему стоимость медицинской маски больше не будет прежней - только в феврале этого года цена одного изделия составляла 15 тенге, передает корреспондент zakon.kz.

На самом деле достаточно сложный вопрос, связанный с масками. Действительно, в феврале стоимость маски была 15 тенге, но если помните в этот момент уже была в разгаре пандемия все страны, в том числе и Республика Казахстан, прекратили вывоз средств индивидуальной защиты из своих стран. Мы с вами импортозависимые, несмотря на то, что у нас есть отечественные производители СИЗ, в том числе и масок. Мы зависим от сырья, которое завозили наши производители, в том числе из Китая. В тот момент сырье было абсолютно недоступно, - сказала Бюрабекова.

По ее словам, тогда отечественные производители в первую очередь были ориентированы на обеспечение медработников, «то есть в рамках своих долгосрочных договоров вместе с Единым дистрибьютором».

В тот момент на рынке действительно возник дефицит масок. Мы старались вести переговоры с производителями об увеличении производственной мощности и в тот момент один из производителей как раз совместно с МИД мы помогли ввезти дополнительное оборудование для того, чтобы автоматизировать процессы. Кроме того, на сегодня как раз Единым дистрибьютором сейчас подводятся итоги конкурса на заключение долгосрочных договоров и у нас увеличится еще количество отечественных производителей масок, - уточнила она.

При этом замглавы Минздрава напомнила, что цены на медизделия государством никак не регулируются. Но вовремя ЧП было принято решения установить предельную стоимость медицинской маски. На данный момент Минздрав добивается снижения стоимости маски до 60 тенге за штуку.

И еще один момент - государство не регулирует цены на медицинские изделия. И установление предельное цены в тот момент, когда был режим ЧП - это было принято госкомиссией для того, чтобы стабилизировать цены на рынке. Как помните в тот момент тоже были спекулятивные действия некоторых людей. Некоторые скупали большими партиями в аптеках маски и затем продавали их на Интернет-ресурсах по очень высоким ценам - поэтому было принято такое решение. Тогда цена была установлена 118 тенге. После того как рынки открылись и появилось сырье, тем не менее оно все-таки подорожало. МИИР, которое курирует фармацевтическую промышленность нам предоставило данные, что сырье подорожало в 20-25 раз, поэтому стоимость масок уже не вернется к той цене, которая была ранее - 15 тенге. Но мы сейчас ведем переговоры с нашими производителями о том, чтобы снизить стоимость маски и возможно в ближайшее время мы уменьшим стоимость в пределах 60 тенге, - заключил Бюрабекова.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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