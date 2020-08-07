Сколько получает председатель правления "СК-Фармация" 

На данный момент работа руководителя компании оценивается от 750 тыс. тенге.

Заработную плату председателя правления ТОО "СК-Фармация" утвердят на ближайшем совете. На данный момент работа руководителя компании оценивается от 750 тыс. тенге. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал сам председатель компании Ерхат Искалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Моя заработная плата начинается от 750 тыс. тенге, но поскольку я еще месяц не работаю, мы должны на следующем совете утвердить соответствующий уровень зарплаты, - сообщил он.

Он также отметил, что в компании уже создана рабочая группа по сокращению административных расходов. В итоге планируется снизить расходы на аренду до 10%, и до 20% сократить количество отдельных площадок.

До конца года по административным расходам мы до 200 млн тенге подготовим снижение, - добавил Искалиев.

При этом, он отметил, что "СК-Фармация" не будет ставить целью зарабатывать деньги на будущих поставках лекарств в розничные аптеки (ранее компания занималась поставками лекарственных средств только в государственные медицинские учреждения – от авт.). И единственной наценкой будут расходы на содержание складов и логистику.

"СК-Фармация" намерена работать с розничной сетью аптек, до этого компания обслуживала только медучреждения. Скажите, как будет формироваться ценообразование? По какой цене вы будете отдавать лекарства? – спросила его журналист.

Цены регулируются предельной ценой, Минздравом. Мы собираемся только вставить в цену наши расходы по логистике и хранению. Мы стараемся сейчас прозрачно показать наше ценообразование, и для нас самое важное – наличие объемов в точках, где это необходимо. Вопрос зарабатывания на этом не стоит. И мы в рамках рабочей группы постараемся все это отработать, - ответил Искалиев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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