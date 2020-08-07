Взрыв на АЗС в Есике: водитель умер, родные ищут видео

Они обратились с просьбой к водителям предоставить записи с регистраторов.

Утром 6 августа в Есике, Алматинская область, автомобиль врезался в газовую емкость, из-за чего произошел взрыв. По информации ДЧС области, пострадавший водитель Toyota Land Cruiser Prado получил 90% ожогов тела, передает zakon.kz.

Стало известно, что 72-летний водитель внедорожника погиб.

К сожалению, это так. Мужчина погиб из-за травм, несовместимых с жизнью, около 20:00 часов в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице, - сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области.

Родные погибшего обратились с просьбой к водителям на странице "kris_p_almaty" в Instagram.

Нужны очевидцы с регистраторами. Одна девушка, очевидец, рассказала, что моего дядю подрезали - был обгон третьей машины. Мой дядя резко свернул и врезался в газ. Он был на Toyota Land Cruiser Prado, - сообщили они.

Еще один пострадавший - оператор заправочной станции, 1990 года рождения, получивший ушиб грудной клетки, после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой.

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