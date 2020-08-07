Как изменились цены на жилье в Казахстане за последние три месяца

По итогам июня стоимость квадратного метра нового жилья составила 298 тыс. тенге, вторичного жилья – 209 тыс. тенге.

Как менялись цены на жилье в Казахстане в течение последних трех месяцев и почему замедляется удорожание нового жилья, но отмечается ощутимый рост стоимости аренды, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, по данным Комстата, во втором квартале текущего года цены на рынке жилья Казахстана в разрезе основных сегментов продемонстрировали разнонаправленную динамику.

В частности, темп роста цен на новое жилье с марта начал замедляться, что, вероятно связано со снижением активности в данном сегменте на фоне режима ЧП и жесткого коронавирусного карантина. В свою очередь, вторичное жилье продолжило дорожать более сдержано, но быстрее, чем новое жилье. При этом, наблюдается более ощутимый рост стоимости аренды жилья, что может объясняться желанием арендодателей таким образом возместить потери своих доходов от наемной работы, связанные с локдауном, – написал Олжас Тулеуов.

По данным экономиста, в среднем по республике по итогам июня стоимость квадратного метра нового жилья составила 298 тыс. тенге, вторичного жилья – 209 тыс. тенге. Средняя стоимость аренды квадратного метра жилья составила 1 577 тенге.

Добавим, что в разрезе регионов по отношению к среднестрановому уровню цены на новое жилье значительнее всего отличается цена в Нур-Султане (+25%) и в Петропавловске (-53%), – отметил Олжас Тулеуов.

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