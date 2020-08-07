Причину вспышки COVID-19 и пневмонии летом назвал Надыров

Был проведен анализ ситуации.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров поделился мнением, почему произошла вспышка коронавируса и пневмонии в июне-июле, передает zakon.kz.

Глава Горздрава пояснил, что был проведен анализ ситуации.

Первое, что надо отметить: прослеживается прямая взаимосвязь вспышки и отмены ограничений, в частности снятие блокпостов между областями. В мае, через 14 дней после открытия блокпостов, мы отметили всплеск заболевания. Какой бы ни была система здравоохранения, в такой ситуации она не сможет на 100 процентов справиться, - сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы.

По его словам, любое количество коек может быстро заполнится в любой момент, если будет новая вспышка из-за несоблюдения людьми требований карантина.

Нужно понимать, что даже 7 тыс. коек могут заполниться очень быстро. Тогда-то и падает быстро качество медицины. Вывод единственный: мы должны позволить системе здравоохранения позволить работать в штатном режиме. Под этим я понимаю, что клиники не должны перегружаться тяжелыми пациентами, - заключил он.

Альберт Ахметов

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