Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Причину вспышки COVID-19 и пневмонии летом назвал Надыров

Был проведен анализ ситуации.

Фото : pixabay.com7 августа 2020, 17:06

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров поделился мнением, почему произошла вспышка коронавируса и пневмонии в июне-июле, передает zakon.kz.

Глава Горздрава пояснил, что был проведен анализ ситуации.

Первое, что надо отметить: прослеживается прямая взаимосвязь вспышки и отмены ограничений, в частности снятие блокпостов между областями. В мае, через 14 дней после открытия блокпостов, мы отметили всплеск заболевания. Какой бы ни была система здравоохранения, в такой ситуации она не сможет на 100 процентов справиться, - сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы.

По его словам, любое количество коек может быстро заполнится в любой момент, если будет новая вспышка из-за несоблюдения людьми требований карантина.

Нужно понимать, что даже 7 тыс. коек могут заполниться очень быстро. Тогда-то и падает быстро качество медицины. Вывод единственный: мы должны позволить системе здравоохранения позволить работать в штатном режиме. Под этим я понимаю, что клиники не должны перегружаться тяжелыми пациентами, - заключил он.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты