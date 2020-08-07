В ЗКО запретили передвижение автотранспорта в ночное время

Также приостановлена работа общественного транспорта в выходные дни.

Постановлением главного санитарного врача М. Арыспаевым в ЗКО запрещено движение автотранспорта в ночное время, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, запрещено передвижение автотранспорта с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов; автотранспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города (коммунальных служб) Уральск/районов Западно-Казахстанской области, а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц работающих в ночных сменах предприятий/организаций и личного автотранспорта в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках).

В случаях необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 часов до 06.00 часов по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте, либо оставить заявку по телефону "109". Передвижение в указанные часы разрешено после получения разрешения.

Объектам общественного питания разрешено функционировать (с 10.00 до 22.00 часов) только на открытом воздухе (летние площадки) без проведения коллективных мероприятий (с количеством не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а также в установленное время осуществлять услуги по доставке и на вынос, - говорится в постановлении.

Постановлено приостановить работу общественного автотранспорта в следующие дни (суббота, воскресенье): 8, 9, 15, 16 августа 2020 года, за исключением общественного автотранспорта обслуживающих дачные маршруты, с определением графика движения с 07:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 20:00 часов.

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