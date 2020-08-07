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В посольстве Казахстана в России зарегистрировали брак

Свадебные торжества отложены на будущее.

Фото : Facebook7 августа 2020, 20:42

В Консульском отделе Посольства Казахстана в России, состоялась регистрация брака, передает zakon.kz.

Молодожены - 26-летние медики Данияр Жиенгалиев и Динара Салыхова. В настоящее время они работают соответственно в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева и НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина.

Отмечается, что молодожены семь лет учились вместе в Западно-Казахстанском медицинском университете им. М.Оспанова в Актобе, но познакомились только в Москве, где продолжали учебу в ординатурах в вышеупомянутых медцентрах. Молодые знакомы уже два года и, наконец, приняли решение оформить свои отношения официально.

У нас даже не было сомнений, чтобы сделать это в нашем Посольстве. Мы немного волнуемся, но счастливы, что рядом друзья, любимые люди, и всё происходит так, как происходит. Сегодня сказочный день и настоящий праздник, - сказали Данияр и Динара.

По понятным причинам, свадебные торжества пришлось отложить до стабилизации эпидемиологической ситуации.


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