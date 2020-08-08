Корова застряла между машинами в Алматы

Животное было напугано, но не пострадало.

На днях в ущелье Кимасар близ "Медео" произошел курьезный инцидент, сообщает zakon.kz со ссылкой на Колеса.kz.

Машины были припаркованы в нескольких сотнях метрах от шлагбаума лесников, на площадке возле заброшенного строящегося дома, в тени которого любят прятаться от жары животные.

Зачем понадобилось одной из коров протискиваться между Hyundai Accent и кроссовером Ford Escape, остается только догадываться. Но рогатая застряла, а сзади к ней, воспользовавшись беспомощным положением "дамы", еще и пристроился молодой бычок.

Назад животное идти отказывалось, а продвинуться вперед корове мешали кузова автомобилей, которые, кстати, корова успела изрядно помять.

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