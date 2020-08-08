В одном из столичных ЖК оборвался лифт

Пострадавшим вызвали скорую.

В столичной многоэтажке оборвался лифт, сообщает zakon.kz.

По информации "Первого канала Евразия", в неисправном лифте находились 2 взрослых и 2 детей.

С 1-го этажа хотели подняться сначала на 7-й, потом на 9-й этаж. Примерно на 7-м этаже тряхануло лифт, и мы резко начали падать вниз. Долетели до низа, тряхануло, видимо, сработала подушка безопасности. Спустя какое-то время открылся лифт. Нажали кнопку вызова, оператор говорит: ”Ну, вы же живы. Можете выходить”, - рассказал Дамир Салимов.

По словам местных жителей, о неисправности лифта они не раз сообщали в обслуживающую организацию, но никакой реакции не последовало.

"Боимся за свою жизнь и жизнь наших детей. В прошлом месяце мой ребенок застрял в лифте. Катался вверх-вниз, пока он не остановился, - отмечает жительница многоэтажки".

Возможно, жители обратили внимание на то, что на мониторе начали быстро меняться цифры, но это никак не говорит о том, что лифт упал. Это электроника, она определяется, и начинают на дисплее бегать цифры. Ощущения в кабине в замкнутом пространстве, конечно, такие, что как будто лифт падает, - объяснил ситуацию Нурлан Куттымуратов, руководитель лифтовой организации.

Несмотря на заверения в безопасности, люди написали заявление в правоохранительные органы.





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