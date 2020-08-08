Мамину рассказали о развитии космической системы связи Kazsat

Также перед ним отчитались о развитии "умных городов".

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в г. Акколь Акмолинской области проинспектировал реализацию проектов "умных городов" в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан", а также развитие национальной космической системы связи, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.

Глава правительства ознакомился с работой Центра обработки данных и Ситуационного центра АО "Казахтелеком", который является ядром проекта "Smart Aqkol" по внедрению современных технологий "умных городов". Пилотный проект осуществлен в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в целях комплексного обеспечения жизнедеятельности города посредством видеонаблюдения за дорожной и общественной безопасностью, в том числе в образовательных учреждениях и социальных объектах, мониторинга и управления в сфере здравоохранения, а также оснащения зданий и жилых домов "умным" оборудованием нового поколения.

В ходе посещения Центра космической связи (ЦКС) "Акколь" Премьер-Министру доложили о развитии национальной космической системы связи (КСС) "Kazsat", которая состоит из двух спутников "KazSat-2", "KazSat-3" и двух наземных комплексов управления "Акколь" в Акмолинской области и "Коктерек" в Алматинской области. В состав ЦКС "Акколь" входят центр управления полетами космическими аппаратами, центр управления мониторинга, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения, служба эксплуатации инфраструктуры.

На данный момент услугами спутников связи KazSat пользуются 16 основных казахстанских операторов связи и вещания. Загрузка космической системы связи "KazSat" составляет порядка 73%. В поездке приняли участие заместитель премьер-министра Р.Скляр, временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, аким Акмолинской области Е. Маржикпаев, председатель правления АО "Қазақтелеком" К. Есекеев и др.

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