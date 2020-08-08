В Китае сообщили о вспышке нового смертельного вируса
Погибли уже семь человек.
Фото : Pixabay8 августа 2020, 18:20
В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.
По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Изначально вспышка была зафиксирована в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой.
Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.
Впервые SFTS выявили еще в 2011 году. Вирус передается как от клещей к человеку, так как и от зараженного человека к другому человеку — через кровь или слизистую.
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