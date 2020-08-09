28 пациентов с КВИ и 15 больных с пневмонией скончались в Казахстане за сутки
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 13121, летальных случаев - 152.
Фото : zakon.kz.9 августа 2020, 11:18
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 9 августа 2020 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 1011 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исходов.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 13121, летальных случаев - 152.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 182 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находится – 5 021 пациент, на амбулаторном уровне – 20 161.
121 человек находятся в тяжелом состоянии, 29 – крайней степени тяжести, 38 – на аппаратах ИВЛ.
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