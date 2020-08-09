Около сорока посетителей сауны задержали в Актау

В отношении нарушителей карантина составлен административный протокол.

В Мангистау полиция пресекла незаконную деятельность, сообщает zakon.kz.

8 августа текущего года примерно в 23.00 часов ночи оперативники Управления криминальной полиции совместно с сотрудниками СОБР задержали около сорока посетителей в сауне в 22 микрорайоне города Актау, говорится в сообщении пресс-службы ДП Мангистауской области.

В ходе проверки полицейские установили, что сауна работала несмотря на ограничения и 15 кабин были заняты.

В отношении нарушителей карантина составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК.

Материал направлен в Департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области.

Начальник Департамента полиции Мангистауской области генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев призывает граждан не нарушать карантин, по всей строгости придерживаться правил и применять средства индивидуальной защиты.

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