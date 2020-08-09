Что ждет казахстанцев в День Абая

10 августа на законодательном уровне был объявлен "Днем Абая" и дата была внесена в официальный перечень праздничных дат Республики Казахстан.

10 августа на законодательном уровне был объявлен "Днем Абая" и дата была внесена в официальный перечень праздничных дат Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Планируются масштабные мероприятия на государственном и международном уровне. Но это все делается не ради развлечений, а для того, чтобы мы развивали свое сознание, кругозор, и развивались духовно", - написал Президент Республики Казахстан К. К. Токаев в своей статье, посвященной 175-летию Абая Кунанбаева "Абай и Казахстан в XXI веке.

В этом году многие мероприятия в связи со вспышкой коронавируса проходили в онлайн формате. В знаменательный день 10 августа страна отметит 175 летний юбилей по всей республике в таком же режиме .

Так, Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили" разработал специальную культурную программу "Хәкім Абай", которая начнется с прямой связи с программой "Таңшолпан" главного телеканала страны "Qazaqstan" и будет продолжена чтением произведений Абая в исполнении известных деятелей культуры и искусства разных регионов нашей страны.

В этот же день начнется работа международной научно-практической онлайн-конференции "Хаким Абай и ХХІ век: беседа с будущим". В работе конференции примут участие известные ученые-абаеведы, академик Академии литературы РФ Г. Пряхин, представители культурных и учебных заведений и др.

Также вниманию пользователей интернета в течении дня будут представлены видеоэкскурсии по дому-музею Абая, мавзолею "Абай-Шакарим", информационные видеоролики об экспонатах музея Абая.

Необходимо отметить, что в рамках юбилея поэта на Родине Абая проводится научная реставрация и музеефикация объектов историко-культурного наследия, связанных с именем поэта.

Также в международном масштабе 10 августа в 15.00 часов стартует Международный видеомарафон чтения стихов Абая на восьми международных языках мира "Abai world challenge".(французский, английский, арабский, испанский, китайский, японский, немецкий, итальянский).

В челлендже примут участие ученые-исследователи творчества Абая из разных стран мира, переводчики, писатели и представители творческой интеллигенции, Чрезвычайные и Полномочные послы РК и любители творчества Великого поэта.

В целом в этот день по всей стране будут организованы порядка 100 мероприятий, которые будут транслироваться на официальных страницах Министерства: Фейсбук, Инстаграм, Ютуб.

Вместе с этим, будет обьявлен старт онлайн фестиваля социальных роликов и короткометражных фильмов "Абайдың мұрасы – адамзат қазынасы" который направлен на выявление талантливых и одаренных личностей и создаст для казахстанцев возможность творческого общения и объединения.

В своих произведениях великий мыслитель пропагандировал трудолюбие, стремление к совершенствованию, мудрость, милосердиеи любовь к Отчизне. Особое внимание Абай уделял чистоте помыслов и души.

Философский взгляд и мудрость Абая прошли сквозь время, но все так же актуальны в наши дни, потому что центром его размышлений всегда был человек. Мы должны помнить и ценить духовное наследие поэта не только в год его юбилея, его труды должны стать для нас вечным ориентиром к познанию себя.

Отметим, что в дань памяти великому мыслителю и поэту в столице страны, на родине Абая и в ряде других городов Казахстана будет проведена церемония возложения цветов.





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