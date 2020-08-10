В Казахстане отмечают День Абая

В этом году великому Абаю исполнилось 175 лет.

В Казахстане впервые отмечают День Абая. Новая праздничная дата появилась в календаре официальных праздничных дат в 2020 году, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что этот день не является нерабочим, в стране пройдут различные мероприятия в онлайн-формате, посвященные творчеству великого казахского поэта и просветителя. В целом в этот день по всей стране будут организованы порядка 100 мероприятий, которые будут транслироваться на официальных страницах министерств в Facebook, Instagram и Youtube.

Объявление 10 августа Днем Абая неслучайно. Казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещённого ислама, Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 по ныне действующему григорианскому календарю (в те времена был принят юлианский календарь, по нему дата рождения Абая - 29 июля 1845 года). Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай, данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь. Его племянник — также известный казахский поэт и философ Шакарим Кудайбердиев.

В этом году великому Абаю исполнилось 175 лет.

Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков, на его счету множество стихов, песен, всего около 170 стихотворений и 56 переводов. Он ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия.

Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма "Қара сөз" (в дословном переводе "Простое (буквально — чёрное) слово"), состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих "Назиданиях" поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. "Қара сөз" создана Абаем на склоне лет.

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