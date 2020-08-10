Токаев поручил подготовить новый учебник

Казахстан должен представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века, считает Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай – духовный реформатор" дал поручение преподавать новый предмет "Абаеведение" и разработать учебники, хрестоматии, посвященные творчеству и жизни великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, передает zakon.kz.

Первый Президент Нурсултан Назарбаев однажды сказал: "Слово Абая – талисман казахского народа". Нынешний Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этот тезис обязывает нас глубже погружаться в мир поэта, мыслить по-новому.

В настоящее время в стране функционирует несколько научных центров, занимающихся абаеведением. Предлагаю систематизировать их работу и консолидировать эти центры вокруг Академии Абая, созданной в нашей столице. Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений. В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса "Абаеведение" как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин. Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию "Абаеведение". Кроме того, предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о "совершенном человеке", - написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что Казахстан должен представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время страна обязана пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа.

Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем! Поздравляю всех граждан с юбилеем великого сына казахского народа! - заключил Президент.

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