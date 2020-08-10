Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах

Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса.

Фото : Акорда10 августа 2020, 13:46

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси, сообщает zakon.kz.

Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко и переизбранием на пост президента Беларуси.

Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси, – говорится в телеграмме.

Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.

Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту Главы Республики Беларусь, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

Действующий президент Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов.

На избирательные участки пришли 5790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Выборы состоялись накануне. Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты