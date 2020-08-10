Меры действуют с 10 августа.

С 10 августа в Костанайской области смягчили карантин. Заместитель главного санврача региона разрешил открыть парки и скверы и работать общественному транспорту с 6 утра до 9 вечера без перерыва, передает zakon.kz.

С 10 августа этого года в Костанайской области ввели следующие послабления карантинных мер:

- разрешили работать непродовольственным магазинам площадью до 500 кв. м. Объекты свыше указанной площади продолжат работу только по принципу "доставки до клиента";

- разрешили работать скверам, паркам, в том числе точкам торговли, которые расположены на их территориях (за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов, детских машин). При этом ходить там можно группой не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

- установили график движения общественного городского транспорта с 06:00 до 21:00 часов.

В прежнее постановление главного санврача области внесли изменения и дополнения.

Подпункт 11 пункта 2 изложили в следующей редакции:

- разрешение деятельности непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м. с установлением графика работы с 10:00 часов до 17:00 часов, соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; деятельность непродовольственных магазинов более 500 кв. м. только на доставку.

Подпункт 13 пункта 2 изложили в следующей редакции:

- разрешение посещения парков, площадей и скверов, без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; посещение набережных, общественных и неорганизованных пляжей запрещается.

В подпункте 15 пункта 2 слова "с 06:00 часов до 10:00 часов, с 17:00 часов до 21:00 часов" заменили словами "с 06:00 часов до 21:00 часов".

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