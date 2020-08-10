В семи областях Казахстана продлен график работы ЦОНов

Продление графика работы ЦОНов позволит обслуживать еще больше граждан ежедневно.

В некоторых областях Казахстана по решению главных санитарных врачей продлен график работы ЦОНов. Так, теперь еще больше госуслуг смогут оказать гражданам ЦОНы семи областей, сообщает zakon.kz.

Среди которых - Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Павлодарская области.

К слову, в Атырауской области с сегодняшнего дня заработал ЦОН Жылойского района, ранее закрытый на карантин из-за вспышки коронавируса в этом районе.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой продление графика работы ЦОНов позволит обслуживать еще больше граждан ежедневно.

Мы проводим постоянный мониторинг обращений граждан и не раз слышали отзывы о том, что очередь в ЦОН забронирована на неделю вперед. Думаем, что постепенное увеличение количества времени обслуживания позволит стабилизировать ситуацию с оказанием госуслуг и полностью закрыть потребность казахстанцев в них, - рассказала Балташева.

При этом она добавила, что с момента завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана было оказано более трех миллионов госуслуг.

К слову, в условиях карантина в ЦОНах продолжится выдача только бумажных услуг и только по предварительной брони. Получить электронные услуги в льготных окнах, по-прежнему, смогут только пенсионеры, лица с ограниченными возможностями и члены многодетных семей. Граждане, у которых нет доступа к компьютеру или интернету, могут получить е-услуги в уголках egov.kz, которые функционируют в зданиях акиматов, банков второго уровня и т.д.

В ЦОНах сохраняется масочный режим, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

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