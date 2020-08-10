Отправлять ли детей в школу: рекомендации Комаровского прокомментировали в Минздраве

В Казахстане МОН разрешил формировать в начальных классах дежурные группы для обучения в традиционном формате.

Официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов прокомментировал высказывание популярного на территории СНГ доктора, педиатра Евгения Комаровского, который рекомендует родителям отправлять детей 1-го сентября в школы, передает корреспондент zakon.kz.

Я знаю, о чем говорил уважаемый доктор Комаровский. Конечно же, это его мнение как эксперта и профессионала, но в Казахстане предприняты меры, исходя из нынешней ситуации и требований санитарных врачей и санитарных правил. Министерство образования и науки, наверное, подробно ответит на этот вопрос, но так как касается это здоровья, то по части Минздрава могу сказать, что принято решение проводить в этом году, начать учебный процесс с дистанционной формой обучения, - сказал Коджахметов.

По его словам, вместе с тем детям из начальных классов по заявлению родителей могут предоставить возможность обучение в традиционном формате.

При этом для детей начальных классов – 1,2,3 класс предоставлена возможность обучаться в формате так называемых дежурных групп, как сейчас это делается в детских садах. Потому что маленькие дети, они еще не понимают, как происходит процесс обучения и многим из них потребуется так называемое офлайн общение с преподавателями, с одноклассниками. Для этого и предусмотрена такая форма. Ну, надеюсь, она каким-то образом скажется позитивно на наших малышах, которые в этом году впервые пойдут в первый класс, - заключил официальный представитель.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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