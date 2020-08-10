Малыша, родившегося в Атырау, назвали в честь Абая

В День Абая в Атырауском областном перинатальном центре родились 5 мальчиков и 5 девочек.

В Атырау сына, появившегося на свет в День Абая, родители назвали в честь великого просветителя Абая Кунанбаева, сообщает zakon.kz.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области. Малыш Абай родился 10 августа в 6:40 утра. По словам матери Акмарал Баделовой, ребенок весит 3 кг 565 граммов, рост - 53 сантиметра.

Посоветовавшись с главой семьи, мы решили назвать нашего четвертого ребенка именем великого казахского поэта - Абая, чтобы передать ему мудрость и знания просветителя. Врачи назвали 15 августа днем предположительных родов. Но оказалось, что наш малыш родился в день Абая, и тем самым выбрал себе имя. Наш выбор поддерживают и старейшины дома. У Абая есть два брата и сестра, - сказала его 37-летняя мать Акмарал Баделова.

По словам заведующего отделением совместного пребывания матери и ребенка Атырауского областного перинатального центра Нурлана Жубанышева, в День Абая в центре родились 5 мальчиков и 5 девочек.

Я думаю, что рождение ребенка в такой день, это особенный случай, - сказал Нурлан Жубанышев.

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