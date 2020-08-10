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Мощный взрыв на заправке в Волгограде попал на видео

В настоящий момент известно о 12 пострадавших - это сотрудники МЧС и просто прохожие, в том числе 16-летний подросток.

Фото : Instagram/pechenov3410 августа 2020, 20:34

В Волгограде мощный взрыв на автозаправочной станции, прогремевший днем 10 августа, попал на видео, сообщает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, огненный столб был высотой с многоэтажный дом. Взрыв прогремел на Первой продольной магистрали. В настоящий момент известно о 12 пострадавших - это сотрудники МЧС и просто прохожие, в том числе 16-летний подросток.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, следственным отделом по Тракторозаводскому району по факту возгорания на АГЗС организована проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


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