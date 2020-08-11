Для подавления демонстрантов задействован военный спецназ.

В Минске снова начались задержания участников массовых протестов против итогов президентских выборов, сообщает zakon.kz.

Как передает Sputnik Беларусь, на улице Кальварийской слышны взрывы и стрельба, очевидцы публикуют соответствующие видео. Есть информация о раненой журналистке. Для подавления демонстрантов задействован военный спецназ.

Силовики проверяют документы и содержимое рюкзаков у всех прохожих.

К настоящему времени милиция оцепила площади и скверы около стелы "Минск — Город-герой", где накануне прошел митинг оппозиционных сил. Скверы перекрыты временными ограждениями.

Сайт tut.by сообщает, что возле гостиницы "Юбилейная" собралось около 100 человек.

"ОМОН задерживает людей", - информирует портал. По его данным, "в итоге силовики задержали 10-15 человек, в том числе и несовершеннолетних".

Позже ОМОН оттеснил людей от здания Дворца спорта.

В настоящее время протестующие прячутся от силовиков в близлежащем торговом центре и кричат "Милиция с народом!", призывая сотрудников правоохранительных органов встать на их сторону.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

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