"Слова назидания" Абая впервые изданы на хинди

Индия отмечает 175-ю годовщину со дня рождения Абая Кунанбаева.

По случаю 175-летия со дня рождения казахстанского ученого, философа, писателя, поэта, музыканта и гуманиста Абая Кунанбаева Индийский совет по культурным связям (ICCR) выпустил 10 августа 2020 года перевод на хинди его знаменитое произведение "Слова назидания", сообщает zakon.kz.

Книга, названная "Шабд Манджуша" или "Сокровищница слов", содержит 40 стихотворений и 45 "слов назиданий" Абая. В него входит Предисловие от Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Предисловие от Посла Индии в Казахстане г-на Прабхата Кумара.

Книга была презентована г-ном Динеш К. Патнаиком, Генеральным директором ICCR, на онлайн-мероприятии, в котором приняли участие Ерлан Алимбаев, Посол Казахстана в Индии; Его Превосходительство Прабхат Кумар, посол Индии в Казахстане; Г-жа Майнура и другие представители обеих стран.

Напомнив о большом вкладе Абая как культурной и литературной иконы Казахстана, г-н Патнаик сказал, что стихи и "Слова назидания" являются духовным достоянием не только Казахстана, но и всего человечества.

Г-н Ерлан Алимбаев поблагодарил ICCR и Посольство Индии в Казахстане за публикацию перевода на хинди Слова назидания Абая.

Г-н Прабхат Кумар напомнил об изначальном вкладе Абая в развитие национализма в Казахстане и добавил, что в знак признания выдающегося вклада Абая в продвижение международного взаимопонимания Индия назвала одну из видных улиц в столице Нью-Дели в честь Абая.

Другие спикеры также представили свои взгляды на вклад Абая в различные области литературы, искусства и культуры.

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