Еще 22 человека скончались от КВИ в Казахстане
Всего от коронавируса в стране скончались 1291.
Фото : kt.kz11 августа 2020, 09:09
Еще 22 человека скончались от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 171 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находится – 4 713 пациент, на амбулаторном уровне – 20 458.
454 человек находятся в тяжелом состоянии, 104 – крайней степени тяжести, 107 – на аппаратах ИВЛ.
Всего от коронавируса в Казахстане скончались 1291.
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