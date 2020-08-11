Всего от коронавируса в стране скончались 1291.

Еще 22 человека скончались от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 171 человека, среди которых 108 детей. В стационарах находится – 4 713 пациент, на амбулаторном уровне – 20 458.

454 человек находятся в тяжелом состоянии, 104 – крайней степени тяжести, 107 – на аппаратах ИВЛ.

Всего от коронавируса в Казахстане скончались 1291.

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