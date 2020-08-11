Минздраву поручили внести план снятия карантина
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась - отметил глава правительства.
Фото : inform.kz11 августа 2020, 09:21
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения внести на рассмотрение госкомиссии план поэтапного снятия карантинных мер, передает корреспондент zakon.kz.
Он отметил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Так, средний показатель репродуктивности снизился до 0,82%. Загруженность коек снизилась на 61%, вызовы скорой помощи на 62%.
Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации поручаю Министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг, - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
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