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Минздраву поручили внести план снятия карантина

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась - отметил глава правительства.

Фото : inform.kz11 августа 2020, 09:21

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения внести на рассмотрение госкомиссии план поэтапного снятия карантинных мер, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Так, средний показатель репродуктивности снизился до 0,82%. Загруженность коек снизилась на 61%, вызовы скорой помощи на 62%.

Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации поручаю Министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг, - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.


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