Казахстан сократил добычу нефти

При этом экспорт горючего составил 42 млн тонн.

Добыча нефти сократилась в Казахстане на 1,4% по итогам семи месяцев 2020 года. Об этом сообщил министр энергетики Нуран Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, спрос на нефть сократился из-за пандемии коронавируса и принятию карантинных мер во многих странах.

По итогам семи месяцев текущего года добыча нефти и конденсата составила 51,5 млн тонн, это на 1,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. (…) Экспорт нефти составил 42 млн тонн, - сообщил Нуран Ногаев на заседании правительства.

Добыча газа составила 3,4 млрд кубометров - рост на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что Министерством энергетики совместно с Министерством национальной экономики были определены предельные цены на розничную продажу сжиженного газа, что позволило стабилизировать его цену.

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