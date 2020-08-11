Первые "зеленые" облигации в Казахстане разместил Фонд "Даму" при поддержке ПРООН

Средства от размещения облигаций будут направлены в банки второго уровня, микрофинансовые организации для дальнейшего кредитования субъектов МСБ, реализующих "зеленые" проекты.

11 августа АО "ФРП "Даму" при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) осуществил успешное дебютное размещение "зеленых" облигаций в торговой системе фондовой биржи Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) - Astana International Exchange с купонной ставкой 11,75% годовых и сроком обращения 3 года, сообщает zakon.kz.

Лид-менеджером по выпуску и размещению "зеленых" облигаций Фонда выступило АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".

Выпуск "зеленых" облигаций Фонда стал возможным в рамках соглашения с ПРООН по снижению рисков инвестирования в возобновляемую энергетику. Средства от размещения облигаций будут направлены в банки второго уровня, микрофинансовые организации для дальнейшего кредитования субъектов МСБ, реализующих "зеленые" проекты. Помимо субсидирования части ставки купонного вознаграждения по зеленым облигациям Фонда, ПРООН также оказывает техническую поддержку в отборе "зеленых" проектов.

Председатель Правления Фонда Гаухар Бурибаева сообщила о важности оказания Фондом поддержки в реализации проектов "зеленого" финансирования субъектами МСБ.

Размещение дебютных "зеленых" облигаций Фонда подтверждает, что новый инструмент может быть успешно реализован на локальном рынке капитала. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с ПРООН и Центром "зеленых" финансов МФЦА придаст новый толчок усилиям, направленным на стимулирование инвестирования в проекты ВИЭ, - прокомментировала она.

Пилотный проект был реализован при поддержке центра "зеленых" финансов МФЦА, который оказал необходимое консультационное сопровождение и предоставил независимое заключение (Second Party Opinion).

Облигации Фонда стали первыми ценными бумагами, которые соответствуют "зеленым" принципам биржи МФЦА. "Поддержка проектов в области "зеленой" экономики посредством выпуска "зеленых" облигаций и внедрение "зеленых" финансовых инструментов является для МФЦА одним из приоритетных направлений. Безусловно, выпуск на бирже AIX дебютных "зеленых" облигаций является знаковым событием, которое в целом запускает в Казахстане новый рынок облигаций.

Мы благодарим холдинг "Байтерек", Фонд "Даму" и ПРООН за слаженную работу и надеемся, что это только начало большого совместного сотрудничества", - отметил Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Помимо решения экологических проблем, инвестиции в "зеленую" экономику" позволяют ускорить социально-экономическое развитие страны, стимулировать диверсификацию экономики, создавать новые рабочие места и оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. Мы высоко ценим наше сотрудничество с национальными партнерами и будем дальше содействовать переходу Казахстана к низкоуглеродному развитию и выполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения, - заявил постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

Также данное размещение прокомментировал Нурлан Каламхатов, Председатель Правления АО "BCC Invest": "Фонд открыл дорогу остальным эмитентам "зеленых" облигаций Казахстана. Высокие кредитные рейтинги, стабильные финансовые показатели и готовность эмитента к внедрению инновационных решений в своей деятельности позволили Эмитенту разместить выпуск облигаций в полном объеме в условиях текущей волатильности на рынках капитала. Залогом успеха данного размещения стала активная работа, проведенная Фондом и АО "BCC Invest".

Справочно:

АО "ФРП "Даму" - это национальный институт развития, созданный с целью стимулирования становления и экономического роста субъектов предпринимательства в Республике Казахстан, а также повышения эффективности использования финансовых средств государства, направленных на поддержку предпринимательства. Фонд предлагает инструменты поддержки бизнеса для предпринимателей, а также населения с предпринимательской инициативой: программы кредитования через банки второго уровня, микрофинансовые организации, лизинговые организации; субсидирование процентных ставок; гарантии для молодых, начинающих и действующих предпринимателей; распространение информационно-аналитических материалов и бесплатное обучение.

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций, глобальная сеть Организации Объединённых Наций по оказанию безвозмездной и неполитизированной помощи её государствам-членам в области развития. ПРООН работает в 177 странах и территориях и осуществляет свою деятельность в трёх основных областях: устойчивое развитие, демократическое правление и миростроительство, климат и устойчивость к стихийным бедствиям.

МФЦА – создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

АО "BCC Invest" является одним из крупнейших инвестиционных банков Казахстана. Компания имеет значительный опыт в успешной реализации сделок по выпуску и размещению ценных бумаг. По итогам 2019 года доля компании на рынке андеррайтеров составила 32%. В текущем году компания получила награды "Лучший финансовый консультант", "Лучший брокер", "Лучший управляющий активами" по версии международного бизнес-издания International Business Magazine.

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