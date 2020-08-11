Почему чиновники решаются брать взятки в Казахстане

По словам специалиста, нередко близкие люди, в том числе жены, могут своим давлением вынуждать его искать левый заработок.

Помимо очевидной жажды наживы чиновниками, которые попались на взятках, движут такие мотивы, как давление семьи, заявила в ходе онлайн диалога на площадке Antikor.Live психолог Гульбану Умбетжанова, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, очень часто, открывая социальные сети, мы читаем новости об аресте чиновников. Помимо очевидной жажды наживы ими движет и другие мотивы. Какие? Одни из таких – давление семьи. Как бы хорошо ты ни жил, хочется большего. Но какое влияние имеют на нас близкие люди? Если развить эту ситуацию, можно легко представить, что они могут хоть и не осознанно легко подтолкнуть нас к нарушению закона. В случае с госслужащими это возможная коррупция, — сообщила Гульбану Умбетжанова.

Она напомнила, что заработная плата у госслужащего не самая высокая в стране, поэтому они могут испытать давление или стресс со стороны родных, особенно в сравнении с успешными знакомыми.

Нередки также случаи, когда госслужащий, придя домой, попадает в водоворот в виде требований «хочу», «надо», «обязан», и соответственно, чтобы избавиться от этого человек начинает искать новые возможности достать деньги.

Жены подталкивают своих супруг для того, чтобы они сделали левые деньги. Если ваш близкий человек выбрал путь служить государству, то это особый путь и не сделал он это ради денег, а сделал ради внутреннего желания служить обществу. Тогда его лучше поддержать и убедить, что он дороже всех денег. Все денег не заработаешь, поэтому нужно знать цену истинного богатства – семьи, — объяснила психолог.

По ее словам, иногда близкие люди могут негативно повлиять на карьеру человека. В качестве примера она привела недавний случай с супругой бывшего руководителя ФОМС.

Обычный пост супруги разрушил карьеру госслужащего. Что касается высокопоставленных руководителей, у которых есть финансовые возможности, определенные доходы у них ситуация другая. Они не могут останавливаться и поддаются соблазну больших денег. У них определенно выявляется психологическое расстройство. Человек привыкает брать и если он этого не делает, то у него появляется стресс неудовлетворенности, — заявила Умбетжанова.

Она также привела в пример, что в Швейцарии после избрания члена правительства дороги для него не будут перекрывать, так как они будут ездить не в бронированных лимузинах, а в трамваях и без охраны.

В развитых странах премьеры, имея власть, сохраняют человеческие качества - они понимают, что должность - это временно, и жизненные принципы должны быть сохранены. Казахстане считает нормой, если госслужащий ездит в сопровождении картежа, перекрывая общее движение. Мы их не видим среди нас на улице, зато видим фото отдыха на яхтах или элитных местах, — отметила психолог.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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