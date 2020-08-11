Что означает приглашение Путина на саммит G7?

И причем тут Китай..

Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Ерлан Мадиев рассказал, что значат слова президента США Дональда Трампа о желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который согласно предварительным планам может пройти в ноябре, после президентских выборов в Америке в «более спокойной атмосфере», передает zakon.kz.

Новость вызвала огромный резонанс с учетом всей шумихи, которая окружает текущие отношения между Вашингтоном и Москвой. Но Мадиев считает, что с точки зрения политического реализма (или точнее «принципиального реализма», principled realism), который определяет мировоззрение Вашингтона, стратегический маневр Трампа вполне укладывается в логику поведения Америки на международной арене.

Объяснение, по словам эксперта, было дано госсекретарем Майком Помпео 23 июля в библиотеке имени Никсона: "США мобилизует все силы на сдерживание коммунистического Китая".

С момента прихода Трампа к власти, Пекин наравне с Москвой и другими «ревизионистскими» странами был определен в качестве главной национальной угрозы. Однако коронакризис вывел американо-китайское противостояние на качественно новый уровень, в результате чего ястребы в Вашингтоне практически полностью сосредотачивают внешнюю политику США на китайской угрозе. Здесь также необходимо отметить, что лично Трамп также не скрывал свою симпатию Путину и ранее демонстрировал готовность к диалогу. Так еще в августе прошлого года Белый Дом предлагал восстановить формат G8, но инициативу Вашингтона не поддержали другие западные партнеры, - сказал Ерлан Мадиев.

Судя по всему, в администрации Трампа полагают, что пандемия фундаментально изменила международную ситуацию, в том числе и восприятие китайской угрозы на Западе, что создает определенные условия для развития диалога с Москвой.

За предложением Вашингтона возродить формат G8 могут стоять следующие соображения. Во-первых, как в Вашингтоне, так и в Брюсселе с тревогой наблюдают за сближением Москвы и Пекина, которое после кризиса в Украине приобрело явный и всеобъемлющий характер и уже включает сотрудничество в сфере ядерной безопасности. В прошлом году со стороны Европы в качестве посредника уже выступал президент Франции, который намекнул о необходимости диалога с Москвой, без которого Запад окончательно потеряет Россию. В стратегическом союзе Москвы и Пекина не заинтересована как Европа, который необходим буфер с Китаем в лице России, так Америка, чье внимание все больше концентрируется на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объединение экономической мощи Китая и военно-стратегических возможностей России может представлять существенную угрозу американским интересам. - пояснил Мадиев.

Во-вторых, несмотря на то, что Россия продолжает играть важное значение во внутреннем дискурсе США, в особенности в период электоральной кампании, Вашингтон трезво оценивает уровень реальной угрозы, которая представляет Москва.

В долгосрочной перспективе для США Китай представляет более серьезную угрозу, и необходимо отметить, что антикитайская риторика в США все больше приобретает идеологический характер, что свидетельствует о том, что Пекин будет главным «бугименом» для американской аудитории и именно на нем будут сосредоточены все ресурсы. Как справедливо отмечают китайские аналитики, для Вашингтона противоречия с Пекином имеют более фундаментальное значение. Если в случае с Россией Вашингтон заинтересован лишь в смене лично Путина, то в случае с Китаем речь идет о смене всей политической системы. С другой стороны, за последние годы отставание КНР от США по многим показателям государственной мощи (в особенности в технологической сфере) стремительно сократилось и на фоне коронакризиса приобрело более «выпуклый» характер. Это вкупе с растущей уверенностью Пекина на мировой арене, безусловно сильно беспокоит Вашингтон, вынуждая его пересмотреть политику в отношении Москвы. - отметил эксперт.

Таким образом, заявление Трампа, по мнению Мадиева, необходимо рассматривать в контексте динамики в стратегическом треугольнике США-Россия-Китай.

Исторически США уже играли на противоречиях России и Китая – достаточно вспомнить о решении Никсона начать диалог с Пекином на фоне Холодной Войны с Советским Союзом в 1972 году. Сможет ли теперь Вашингтон развести Москву и Пекин? Это открытый вопрос с учетом растущей экономической зависимости России от Китая. Ясно лишь одно: время не на стороне Запада, и если Вашингтон хочет изменить ситуацию ему необходимо послать более четкие месседжи Москве. - заключил Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева.

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