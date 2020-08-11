На это хотят выделить 1,5 млрд тенге.

В Нур-Султане планируют построить крематорий, сообщается в проекте бюджетной программы, передает zakon.kz.

В Нур-Султане в этом году планируют ввести в эксплуатацию крематорий. Цель проекта - уменьшить площадь кладбищ с традиционным погребением.

На его строительство выделили 1 млрд 519 млн 285 тыс тенге.

Проект был опубликован 5 августа, публичное обсуждение окончится 19 августа.

В июне этого года сообщалось, что в Алматы начаты работы по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория.

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