В Нур-Султане планируют построить крематорий
На это хотят выделить 1,5 млрд тенге.
Фото : Depositphotos11 августа 2020, 17:01
В Нур-Султане планируют построить крематорий, сообщается в проекте бюджетной программы, передает zakon.kz.
В Нур-Султане в этом году планируют ввести в эксплуатацию крематорий. Цель проекта - уменьшить площадь кладбищ с традиционным погребением.
На его строительство выделили 1 млрд 519 млн 285 тыс тенге.
Проект был опубликован 5 августа, публичное обсуждение окончится 19 августа.
В июне этого года сообщалось, что в Алматы начаты работы по разработке проектно-сметной документации для строительства крематория.
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