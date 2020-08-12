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Казахстан не будет закупать вакцину от коронавируса до завершения всех испытаний

Об этом сказали в Минздраве.

Фото : oxu.az12 августа 2020, 11:08

Казахстан не планирует закупать вакцины до завершения финальной четвертой стадии испытаний, передает zakon.kz.

На данный момент Казахстан не подписал ни одного контракта по приобретению вакцин, поскольку вакцина не прошла четвертую, финальную, стадию разработки вакцин, - сказал Sputnik Казахстан официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов.

Он также прокомментировал присоединение Казахстана к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). В случае заключения соглашения с альянсом, страны-участницы должны оплатить первоначальный взнос (15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины оплатить полную стоимость вакцин для 20% населения.

Подписано соглашение, но сам контракт еще не подписан. Поэтому оплаты не было, это лишь соглашение, - пояснил Коджахметов.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от COVID-19. Ее назвали "Спутник V". Путин отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от ковида. Массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время.


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