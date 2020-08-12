Любителей секса на природе разыскивает полиция в двух областях
Им грозит штраф около 50 тысяч тенге.
Развратность отдыхающих казахстанцев шокировала пользователей соцсетей, сообщает zakon.kz.
Как отмечает телеканал "Астана ТВ", лишенные скромности влюбленные парочки то и дело попадаются в объективы камер за непристойным занятием.Причем, прямо на глазах у других.
Двое таких молодых людей решили публично заняться сексом в Боровом. Свидетелями их интимной близости стали сотни отдыхающих. В полиции Акмолинской области сообщили, что уже приступили к поискам любителей острых ощущений.
Видео департаментом изучено, проводятся мероприятия по установлению данных лиц. В случае выявления этой пары будет решаться вопрос о привлечении их в рамках административного законодательства, - Гульнара Пинчук, официальный представитель Акмолинской области.
Похожий случай произошел на побережье Капчагая в Алматинской области. Пара занялась любовью в воде озера, отдыхающие на пляже, снимали происходящее на видео. Полицейские также разыскивают героев ролика.
За непристойное поведение в общественных местах им грозит штраф около 50 тысяч тенге.
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