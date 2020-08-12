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В Алматинской области назначен новый главный санврач

Им стал Ергали Сыдыманов.

Фото : пресс-служба12 августа 2020, 13:14

В Алматинской области департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг возглавил Ергали Сыдыманов, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал должность руководителя ДККБТУ Мангистауской области, отметили в пресс-службе ведомства.

Ерлаги Жаксыбекович родился 7 апреля 1970 года в Карагандинской области.

1996 году окончил Алматинский государственный медицинский институт им. С.Д. Асфендиярова, 2004 году окончил Таразский государственный университет им.М.Х. Дулати по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог и юрист. 2020 году окончил "Казахский медицинский университет непрерывного образования" и получил магистра здравоохранения.

Трудовую деятельность начал с 1987 года санитаром скорой помощи в г. Жамбыл, затем стал заведующим отделения коммунальной гигиены Жамбылской области Государственного санэпиднадзора при КазССР.

В 1999 году был назначен заместителем СЭС главного врача г.Атырау. 2000 году стал главным врачом СЭС г. Атырау

В 2003 году был начальником управления Госсанэпиднадзора г. Талдыкорган.

С января 2005 по 2019 года - был директором департамента государственного санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области

С 23 мая 2019 года по август 2020 был руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Награды:

Нагрудной знак "Отличник здравоохранения Республики Казахстан", "Лучший государственный служащий" 2020 года и "Отличник профсоюза работников здравоохранения РК".


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