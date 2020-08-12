В системе продажи билетов на поезда произошел сбой
Работы по устранению проблем все еще продолжаются.
Фото : pixabay.com12 августа 2020, 14:12
В связи с техническими неполадками система продажи билетов АО "Пассажирские перевозки" временно не работает, сообщает zakon.kz.
Оформление проездных документов (билетов) на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и других онлайн ресурсах временно недоступно, - сообщили в компании.
В настоящее время процесс продажи железнодорожных билетов постепенно восстанавливается в билетных кассах Общества.
Однако, в связи с тем, что работы по устранению проблем все еще продолжаются, могут возникать технические сбои при покупке билетов, - подчеркнули в компании.
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