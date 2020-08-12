Избили и забрали 200 000 тенге – в Караганде задержали грабителей

Подозреваемые отрицали свою причастность к преступлению, но потерпевший опознал их.

В ночь с 10 на 11 августа на автобусной остановке в Караганде двое неизвестных напали на мужчину. Избили его и забрали деньги, сообщает zakon.kz.

Пострадавший обратился в Михайловский отдел полиции УП. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции.

Потерпевший – 32-летний мужчина рассказал, что пытался поймать попутку и уехать домой. В это время подошли двое неизвестных и неожиданно напали на него. Избив мужчину, они завладели деньгами в сумме 200 тысяч тенге и скрылись.

По видеокамерам ЦОУ УП города Караганды полицейские установили местонахождение одного из преступников и задержали его. Затем патрульные нашли второго злоумышленника, пытавшегося сбежать дворами.

Задержанных – а это мужчины в возрасте 34 и 35 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отдел полиции. Подозреваемые отрицали свою причастность к преступлению, но потерпевший опознал их.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Ведется расследование, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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