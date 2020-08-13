В Казахстане 517 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в стране подтверждено 101372 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 278,
- бессимптомных носителей - 239.
Всего в стране подтверждено 101372 случаев, из них:
в городе Алматы - 13702(+52),
в городе Нур-Султан -13386(+38),
в Атырауской области - 10658(+20),
в Карагандинской области - 9631(+56),
в ВКО - 7525(+85),
в ЗКО - 6450(+39),
в городе Шымкент - 5131(+10),
в Алматинской области - 4764(+21),
в Жамбылской области - 3947(+19),
в СКО - 3641(+33),
в Павлодарской области - 3599(+19),
в Мангистауской области - 3207(+21),
в Кызылординской области -3199(+4),
в Костанайской области - 3168(+27),
в Акмолинской области - 3151(+32),
в Актюбинской области - 3134(+10),
в Туркестанской области - 3079(+31).
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