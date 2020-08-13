В Казахстане 517 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране подтверждено 101372 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 517 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 278,

- бессимптомных носителей - 239.

Всего в стране подтверждено 101372 случаев, из них:

в городе Алматы - 13702(+52),

в городе Нур-Султан -13386(+38),

в Атырауской области - 10658(+20),

в Карагандинской области - 9631(+56),

в ВКО - 7525(+85),

в ЗКО - 6450(+39),

в городе Шымкент - 5131(+10),

в Алматинской области - 4764(+21),

в Жамбылской области - 3947(+19),

в СКО - 3641(+33),

в Павлодарской области - 3599(+19),

в Мангистауской области - 3207(+21),

в Кызылординской области -3199(+4),

в Костанайской области - 3168(+27),

в Акмолинской области - 3151(+32),

в Актюбинской области - 3134(+10),

в Туркестанской области - 3079(+31).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!