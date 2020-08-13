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Коронавирус нашли на замороженных куриных крылышках из Бразилии

Продукты, которые уже были проданы, отслеживались и обрабатывались.

Фото : VCG13 августа 2020, 10:57

Коронавирус был обнаружен на замороженных куриных крылышках в китайском Шэньчжэне. Об этом пишет Global Times, передает zakon.kz.

По информации местных властей, продукт был завезен из Бразилии.

Местный центр по контролю и профилактике заболеваний проверил наличие вируса на поверхности образца продукта из южноамериканской страны. Результат теста оказался положительным. По данным местных властей, все сотрудники, которые могли прикасаться к данному продукту, прошли тестирование.

Результаты для персонала были отрицательными, и все сопутствующие продукты на складе были опечатаны. Продукты, которые уже были проданы, отслеживались и обрабатывались.

Сообщается, что ранее вирус обнаруживали на упаковке замороженных импортных морепродуктов из стран Южной Америки, включая Эквадор.

Образцы, взятые из упаковки замороженных креветок из Эквадора, дали положительный результат на коронавирус в среду.

С начала июля семь городов Китая сообщили об обнаружении вируса на упаковках, сообщают СМИ.

По мнению некоторых экспертов, благоприятная среда для существования вирусов обуславливается низкой температурой хранения продуктов.


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