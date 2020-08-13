Волонтеры Алматы участвуют в рейдах по выявлению нарушений карантина

В мегаполисе пока действуют ограничительные карантинные меры, но не все предприятия и организации соблюдают режим карантина.

Большую помощь Департаменту ККБТУ по Алматы и акимату мегаполиса в контроле за соблюдением карантина оказывают волонтеры, передает zakon.kz.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил, что больше и больше частных предпринимателей, а население, в свою очередь, старается оказать помощь в качестве волонтеров.

Уже получили от ряда меценатов медицинское оборудование в виде ИВЛ-аппаратов, кислородоконцентраторов. Есть у нас волонтеры, которые готовы помогать в работе инфекционных стационаров, брать на себя любую работу, в том числе по раздаче еды пациентам, и так далее. Мы только поддерживаем конструктивный диалог с нашими волонтерами. В этом направлении работа велась, и продолжается, будет всегда соответствующее понимание со стороны акимата и управления, - сказал Камалжан Надыров.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин добавил, что Департамент ККБТУ по городу также работает совместно с волонтерами.

Нам волонтеры постоянно дают информацию о нарушениях, мы изучали очереди в аптеках, благодаря волонтерам. Сейчас они нас постоянно информируют без всякого хайпа, думают о пользе для дела, вовремя нас информируют для принятия мер к нарушителям. Я думаю, что общественные организации в этом плане оказывают нам неоценимую услугу, - пояснил Бекшин.

В мегаполисе пока действуют ограничительные карантинные меры, но не все предприятия и организации соблюдают режим карантина.

Мы разъяснительную работу проводим. Мы очень благодарны общественным объединениям, волонтерам, которые участвуют в наших проверках. Мы еще раз под свои знамена привлекаем волонтеров и, что удивительно, они готовы участвовать в наших ночных рейдах, постоянно с нашими ходить, я думаю, что это правильно. Привлекая общественные организации, волонтеров в качестве свидетелей, помощников, для нашей работы, - заключил главный санврач Алматы.

Альберт Ахметов

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