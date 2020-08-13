Кто может претендовать на квартиры из государственного фонда

В акимате планируют обеспечить жильем работников сферы образования, здравоохранения, социальных служб подведомственных акимату и полицейских.

Пять многоквартирных жилых домов в столице снесут в этом году. Причина – аварийное состояние. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя Управления жилья и жилищной инспекции города Нур-Султан Ануар Саипов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Управление реализуется программа по сносу аварийного и ветхого жилья. В текущем году запланировано переселение 209 квартир из 5 аварийных жилых домов, - сказал спикер.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья – это только одна из 6 государственных программ для людей нуждающихся в получении жилища из госфонда. Всего в акимате Нур-Султана на очереди за получением квадратных метров строит более 47 тыс. человек.

Кто может воспользоваться программами (или списками) для очередников:

Многодетные семьи, социально-уязвимые слои населения, дети-сироты, государственные служащие и работники бюджетных организаций, граждане, единственное жилье которых признано аварийным.

Жилье предоставляется в порядке очередности. Первоочередное право имеют ветераны и инвалиды ВОВ, а также дети сироты и многодетные семьи. В настоящее время управлением проводится инвентаризация списка очередников. Это постоянная процедура. В рамках которых, в этом году снято с очереди 1823 очередника. Это те очередники, у которых выявлено нарушение: приобрели жилье, выбыли из постоянной прописки. Данная работа проводится постоянно. То есть очередники видят динамику продвижения своей очередности. Если очередник видит, что его очередь продвинулась на 50 человека, а потом в очереди появилось 2-3 человека. Это объясняется тем, что те, кого мы сняли, подали в суд, и по решению суда, мы были обязаны их восстановить. Это все есть в открытом доступе, на нашем сайте, все это есть, - объяснил спикер.

Как работают программы и кто может в ней участвовать:

По программе "Нурлы-жер" на 2020-2021 годы предусматривается несколько видов реализации жилья. Первое направление – реализация социального арендного жилья, без права выкупа. В ней могут участвовать социально-уязвимые слои населения, многодетные семьи, работающая молодежь.

Второе направление – кредитование малообеспеченных семей, из очередников МИО. Имеют право участвовать – неполные семьи, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов. Акимат вправе предоставить помощь на покрытие части первоначального взноса, который составляет 10%, в размере 1 млн тенге. По программе ставка банка 2% годовых, первоначальный взнос 10% сроком до 20 лет.

На сегодняшний день акиматом выдано 125 жилищных сертификатов, работа продолжается, - сообщил чиновник.

Третье направление - социально-кредитное жилье. Участниками программы - очередники местного исполнительного органа (МИО – акимат), которые параллельно являются вкладчиками Жилстройсбербанка (ЖССБ). Данная программа - накопительная система за счет жилищно-строительных сбережений.

В рамках указанной программы в сентябре мы планируем заселение 2-х жилых комплексов, общее число граждан получивших жилье по данному направлению 1172, из них половина – очередники МИО, - добавил Саипов.

Кроме того, к реализации в этом году планируется новая программа "5-10-20". В ней будут участвовать только очередники акимата. Это социально-кредитное жилье. Основное требование к претендентам - платежеспособность.

Доход семьи, на каждого члена не должен превышать 101 270 тенге. К примеру, если в семье три человека, то совокупный доход не должен превышать 200 тыс. тенге. Кроме того, будет реализовываться жилье с правом выкупа через АО "КИК". Условия - до 20 лет, - разъяснил суть программы спикер.

Предусматривается, что таким образом жильем будут обеспечены работники сферы образования, здравоохранения, социальных служб подведомственных акимату, полицейская служба, стоящих на учете нуждающихся в получении жилища из государственного жилищного фонда.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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